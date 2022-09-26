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    Büşra Ayaydın, oyunculuk kariyeri sonrası tesettür markası kurdu

    Kurtlar Vadisi'nde Selvi isimli minik kıza hayat veren Büşra Ayaydın, oyunculuğu bıraktıktan sonra tesettüre girdi. Ünlü oyuncu, şimdilerde kendi tesettür giyim markasını işletiyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:55
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    Büşra Ayaydın, oyunculuk kariyeri sonrası tesettür markası kurdu

    Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin kızı Selvi'yi oynayan Büşra Ayaydın, dönemin en popüler çocuk oyuncularından biriydi.

    Kurtlar Vadisi ardından Muhteşem Yüzyıl'da rol alan Ayaydın, daha sonrasında oyunculuğu bıraktı.

    Adeta yaşam tarzını değiştiren Büşra Ayaydın, tesettüre girdi.

    Tesettür giyim markası kurdu

    Ünlü oyuncu kendisine oyunculuk sonrasında bambaşka bir meslek buldu.

    Ayaydın, kendi kurduğu tesettür giyim markasını yönetirken, sosyal medyada ürünlerini paylaşarak satış yapıyor.

    Büşra Ayaydın, oyunculuk kariyeri sonrası tesettür markası kurdu #1

    Büşra Ayaydın, oyunculuk kariyeri sonrası tesettür markası kurdu #2


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