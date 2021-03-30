Büşra Sanay kimdir? Büşra Sanay kaç yaşında, nereli ve evli mi? Büşra Sanay'ın biyografisi..

Büşra Sanay, 12 yıldır görev yaptığı CNN Türk kanalına veda etti. Bunun üzerine Büşra Sanay ile ilgili bilgiler gündeme geldi. Peki, Büşra Sanay kimdir? İşte, Büşra Sanay'ın biyografisi..

Gazeteci Büşra Sanay, Demirören Medya Grubu’na bağlı CNN Türk televizyon kanalı ile yollarını ayırdı.

Sanay, ayrılığı Twitter hesabı üzerinden "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık." sözleriyle açıkladı.

Neden ayrıldığına ilişkin bir bilgi bulunmazken, ayrılığın sosyal medyada karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirildiği konuşuldu.

Bu haberin ardından Büşra Sanay ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Vatandaşlar, 'Büşra Sanay kimdir? Büşra Sanay kaç yaşında, nereli ve evli mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Büşra Sanay kimdir? Büşra Sanay kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Büşra Sanay'ın biyografisi..

BÜŞRA SANAY KİMDİR?

26 Kasım 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Büşra Sanay'ın iki kardeşi vardır. Aslen İç Anadolulu olan Sanay, 2003 yılında İstanbul Avcılar 50. Yıl Lisesi'nden mezun olmuştur.

Lisans eğitimini, Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamlamış ve 2006 yılında üniversitenin televizyon kanalı ÜNTV'de ilk ekran deneyimini sunduğu kültürel program ile yaşamıştır.

2008-2009 yıllarında Cumhuriyet gazetesi ve CNN Türk'te staj yapan Sanay, 2010 yılında CNN Türk'te hafta içi ve hafta sonu ara haber bültenlerini sunmaya başlamıştır.

2015 yılında gerçekleştirdiği 'Türkiye'de Ensest Gerçeği' konulu özel haberiyle dikkat çekmeyi başarmıştır.

2018 yılında piyasaya sürdüğü 'Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği' adlı kitabı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Televizyon Sosyal Bilimler Övgü Ödülü'ne layık görülmüştür.

'Umut Çocukta' adlı yardımlaşma kampanyasıyla köy okullarında bot, mont, giysi ve okul eşyası gibi ihtiyaçların tedarik edilmesini sağlayan başaşrılı spiker, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon, sunuculuk ve beden dili eğitimleri vermiştir.

Şarkıcı ve yazar Zülfü Livaneli hayranı olan Büşra Sanay, 1.71 metre boyunda, 57 kilo ve yay burcudur. Labrador cinsi bir köpek sahibidir.

29 Mart 2021'de CNN Türk kanalı ile yollarını ayırmıştır.