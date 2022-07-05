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- Buyrun baklavalara! Oğuzhan ve Mustafa'nın ardından İbrahim Büyükak da paylaştı... 'Seninki bi garip ama..'
Buyrun baklavalara! Oğuzhan ve Mustafa'nın ardından İbrahim Büyükak da paylaştı... 'Seninki bi garip ama..'
Demet Özdemir ile evlilik hazırlığına giren Oğuzhan Koç'un karın kaslı pozu sosyal medyayı sallarken, yakın arkadaşı İbrahim Büyükak'ın yaptığı gönderme olay yarattı.
- 05.07.2022 - 13:48
- Güncelleme : 05.07.2022 - 13:48
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile evililik yolunda ilk adımı attı.
Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.
Keyifli anlar yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şimdilerde arkadaşlarıyla tatile çıktı.
Ön balayına çıkan çiftin tatil pozuna yakışıklı şarkıcının karın kasları damga vurdu.
Oğuzhan Koç'un sıkı bir çalışma ile elde ettiği kaslı vücudu sosyal medyayı salladı.
Koç'un karın kaslarını görenler şaşırırken "Bu kasları ne ara yaptın Oğuzhan?" "Şimdi eski aşkları düşünsün" yorumları yapıldı.
Oğuzhan'ı tiye aldı
Bu paylaşımmın ardından çiftin yakın dostları İbrahim Büyükak sessiz kalamadı.
Büyükak, Oğuzhan Koç'un kaslarını Photoshop'lu bu karesi ile tiye aldı.