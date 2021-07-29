Büyük aşkı ifşa bitirmişti! Sevda Erginci'den Yılmaz Kunt'a gönderme..

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt aşkı bitti. İhanete uğrayan Erginci sosyal medya hesabından paylaştığı bir hikaye ile eski sevgilisine gönderme yaptı. Çiftin kısa süre içinde evlenecekleri konuşuluyordu.

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt uzun süredir birlikteydi. Çiftin yakın zamanda evlenecekleri gündeme gelmişti ancak Kunt'un başka bir kadınla konuştuğuna yönelik ifşaları ilişkiyi bitirdi.

Yılmaz Kunt'un, Seray Öztürk'le olan yazışmaları evliliğe giden aşkı bitirirken, ikili birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

İHANET GÖNDERMESİ

Bu gelişmelerin ardından Sevda Erginci'den yeni bir hamle daha geldi. Sevgilisini takipten çıkan Erginci, hemen bir gönderme yaptı.

Okuduğu kitaptan iki sayfa yayınlayan Erginci'nin, "İhanet ve kırgınlık" gibi kelimeler ve Kunt'a göndermeli cümleler olması dikkat çekti.