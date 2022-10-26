Büyük fırsat! Halbank emekli promosyonu yenilendi: Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Büyük fırsat! Halbank emekli promosyonu yenilendi: Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Halkbank emekli promosyonunun yeni tutarları araştırma konuları arasına girdi. Peki, Halkbank emekli maaş promosyonu ne kadar?

Emekliler maaşlarını almayı tercih ettikleri bankalardan ek olarak, emekli promosyonu da alıyor.

Kamu bankaların yeni emekli promosyon tutarlarını ise SGK açıkladı. Yeni promosyon tutarları sonrasında da Halkbank emekli maaşı promosyon tutarları araştırılmaya başlandı.

Halkbank üzerinden emekli promosyonu almak isteyenler, "Halkbank emekli maaş promosyonu ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Halkbank emekli maaş promosyonu ne kadar? İşte yanıtı...

Halkbank emekli maaş promosyonu ne kadar?

SGK'nın yeni promosyon açıklaması öncesinde Halkbank emekli promosyonu 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında ödeniyordu.

Emekli promosyon tutarına güncelleme geliyor.1 Kasım 2022 tarihinde ise tutarlar güncellenecek.

SGK’dan yapılan açıklamaya göre, 3500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL,

3500 TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500 TL,

7500 TL – 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL,

10.000 TL’den fazla olanlara 5.000 TL promosyon verilecek.

Açıklamada; SGK ile bankalar arasında 2020 Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022 tarihinde güncelleneceği, bankalarla yeniden protokol imzalanacağı belirtildi.