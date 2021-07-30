Büyük Göç bu akşam TV'de! Büyük Göç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Epik ve aksiyon türlerindeki Büyük Göç filmi, bu akşam televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Peki Büyük Göç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Büyük Göç filmi konusu ve oyuncuları..

Yönetmen koltuğunda, birçok başarılı yapıma imza atan ünlü yönetmen Ridley Scott'ın oturduğu, Büyük Göç filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında bir kez daha seyirci ile buluşacak.

Senaristliğini Adam Cooper ve Bill Collage'ın üstlendiği filmin başrollerinde Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Ben Kingsley, John Turturro ve Sigourney Weaver'ın yer alıyor.

Film hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ya da ilk defa izleyecek olanlar, ''Büyük Göç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Peki Büyük Göç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor.

Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar.

Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur.

Bir gün rüyasında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI

Senaryosunu Bill Collage, Adam Cooper ve Steven Zaillian'ın kaleme aldığı filmin başrollerini Christian Bale, Aaron Paul ve Ben Kingsley paylaşıyor. Christian Bale Hz. Musa rolünü üstlenirken, Ben Kingsley Firavun Ramses rolü ile izleyici karşısına çıkıyor