BÜYÜK İDDİA! MasterChef'te Mehmet Şef ile Fatma Nur 1000 lirasına iddiaya girdi! 60 midye...

BÜYÜK İDDİA! MasterChef'te Mehmet Şef ile Fatma Nur 1000 lirasına iddiaya girdi! 60 midye...

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef ile Fatma Nur'un iddiası ortaya keyifli görüntüler çıkardı..

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmada bulunan şeflerden Mehmet Yalçınkaya Fatma Nur ile bir iddiaya girdi.

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununda midye dolma yapan yarışmacılar keyifli bir ana tanıklık etti. Fatma Nur 60 adet midye yiyebileceğini iddia edince Mehmet Şef dayanamadı ve iddiaya girdi.

Mehmet Şef'in Fatma Nur'a eğer 60 midyeyi yersen sana 1000 lira vereceğim dözü üzerine Fatma Nur aşağı inerek midyeleri yemeye başladı. Ortaya keyifli anların çıktığı programda Fatma Nur 60 midyeyi yiyerek Mehmet Şef'ten 1000 lira aldı..

Girdiği iddiayı kaybeden Mehmet Şef Fatma Nur'a 1000 lirayı vererek "Ananın ak sütü gibi helal olsun" dedi..