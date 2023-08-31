Büyük sır açığa çıktı! Kardeşlerim yeni sezon 2. Tanıtım: Doruk öldü mü? ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. İzleyicileri bomba gibi bir bölüm bekliyor. Sırlar açığa çıkacak, ölümler yaşanacak… İşte Kardeşlerim yeni sezon 2. fragman…

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Televizyon dünyasının sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kardeşlik bağlarının ve hayatın zorluklarıyla mücadelenin dokunaklı öyküsünü anlatan dizi, izleyicileri derin duygusal anlara sürüklemeye devam edecek.

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Melis Minkari, Yiğit Koçak gibi genç isimlerin yer aldığı dizi, geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Uzun bir bekleyişin ardından geri dönecek olan Kardeşlerim, yeni sezonunda neler sunacağına dair izleyicileri büyük bir heyecan içinde bıraktı.

Yeni sezonla birlikte dizinin kadrosunda hangi oyuncuların yer alacağı ve kimlerin ayrılacağı da merak konusu.

Doruk öldü mü?

En çok merak edilen konulardan biri de Doruk karakterinin ölüp ölmediği... Yeni sezonun ilk bölümüyle Doruk karakterinin geleceği netlik kazanacak.

Heyecanlı bekleyiş devam ederken diziden ikinci fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…