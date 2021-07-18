Büyük umutlarla başlamıştı! Cam Tavanlar dizisi için yolun sonu göründü...

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı Cam Tavanlar dizisinin final yapacağı iddia edildi. Peki sevilen dizi Cam Tavanlar ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

Ekran macerasına yeni başlayan yaz dizilerinden de final kararı gelmeye başladı. Birkaç dizi hariç reytinglerde çok parlak sonuçlar alınmaması şaşkınlık yaratırken ilk final haberi de geldi.

Büyük umutlarla başlayan, İçerde ve Çukur dizisinin başrollerini buluşturan Show TV'nin sevilen dizisi Cam Tavanlar'ın final yapacağı iddia edildi.

Bu haberin ardından Cam Tavanlar'ın final yapacağı tarih merak konusu oldu. Peki Cam Tavanlar ne zaman final yapacak? İşte Cam Tavanlar'ın final yapacağı tarih...

CAM TAVANLAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yapımını Ojo Pictures'in üstlendiği yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Cam Tavanlar dizisi, idealist bir iş kadını olan Leyla’nın, Cem ile arasında geçen çetin savaşı konu ediniyor.

TV100'de yer alan habere göre, başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, farklı ve romantik hikayesiyle izleyiciyi renkli bir dünyanın içine çeken Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar, ekrana veda ediyor.

Kadrosunda Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar’ın yer aldığı dizi 8. bölümde final yapıyor.