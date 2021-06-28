Büyükşen cinayetinde son durum: Necla Metin cinayeti çözüldü mü, katili kim?

Büyükşen cinayetinde son durum: Necla Metin cinayeti çözüldü mü, katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayetine ilişkin yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Peki Necla-Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Katil kim? İşte gelişmeler

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çözülememiş cinayetlere ışık tutmaya devam ediyor.

İşlenen her konu gündemde uzun süre yer tutarken, porgramda bir süredir Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti işleniyor.

Anne ve babasının katillerini arayan Osman Büyükşen, programdaki konuşmalarıyla dikkat çekmiş, Müge Anlı'yı ağlatmıştı. Bunun üzerine, olay daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Programı takip edemeyenler, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayetine ilişkin yaşanan son gelişmeleri merak ediyor. Bugün ekrana gelen bölüm, yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Peki, Necla Metin cinayeti çözüldü mü, katili kim? Nejla-Metin Büyükşen cinayetinde son durum ne? Tek görgü tanığı olan kızları Büşra konuştu mu? İşte son yaşananlar..

NEJLA-METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı cinayetle ilgili bir jandarma erini yayına alarak, söylediklerini dinledi. Jandarmanın yayında söyledikleri Uğur ve Büşra Büyükşen'i kızdırdı.

Uğur Büyükşen, anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince, sinirlendi. Stüdyoda bağırıp, ağlamaya başlayan Uğur Büyükşen, kardeşi Büşra Büyükşen'e doğruları söylemesi için ısrar etti.

Jandarma er ise Uğur Büyükşen'e tepki göstererek, "Herkes toplandı senin kapının önüne, evin önüne jandarma arabası geldi, merak bile etmedin. İnsan bir sorar. Silah elimdeydi, sana silah bile doğrultmadım. Senin annen ölmüş. Ben sana 'kimsin' dedim. 'Oğluyum' dedin. Ben gördüğümü söylüyorum." dedi.

Uğur Büyükşen ise "Ben soru sorarak ve koşarak geldim. Orada durdum. Tekrar koştum ve geldim." diyerek olay gününü yeniden anlattı.

Büşra Büyükşen ise "Beni içeri alarak sakinleştirmeye uğraştılar." dedi.