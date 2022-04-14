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- Buz Devri filmlerini yapan animasyon şirketi Blue Sky Studios kapandı
Buz Devri filmlerini yapan animasyon şirketi Blue Sky Studios kapandı
Blue Sky Studios'un kapanışı Buz Devri hayranlarını üzerken filmin bir türlü palamudunu yiyemeyen sincabıyla hazırlanan videolu vedası izleyenleri duygulandırdı.
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 11:06
Bir kuşağın en popüler animasyon filmi olan Buz Devri serisi çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti.
Beyaz perdeye aktarılan her macera ilgi ile takip edildi.
Duygusal veda
Efsanevi animasyonun yaratıcısı Blue Sky Studios şirketinin ise kapandığı duyuruldu.
Haber filmin hayranlarını üzerkenm şirketten yayınlanan veda videosu adeta gözyaşlarına neden oldu.
Sonunda palamudu yedi
Şirket serinin her filminde peşinden koştuğu ama bir türlü yiyemediği palamudu ile dikkat çeken sincap Scrat ile veda etti.
Videoda Scrap sonunda palamudu yedi.