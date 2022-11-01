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    Cadılar Bayramı ne zaman? Cadılar bayramı nedir ve nasıl kutlanır? 2022 Halloween..

    Son günlerde sıklıkla duyduğumuz Cadılar Bayramı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? İşte merak ettikleriniz..
    • 01.11.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 11:28
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    Cadılar Bayramı ne zaman? Cadılar bayramı nedir ve nasıl kutlanır? 2022 Halloween..

    Cadılar Bayramı son günlerde sık sık gündemde yer alıyor ve vatandaşların dikkatini çekiyor. Her sene düzenli olarak kutlanan Cadılar Bayramı'nın tarihçesi merak konusu haline geldi.

    Son yıllarda tüm dünyada kutlanmaya başlayan ve partiler düzenlenen Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Cadılar Bayramın genellikle korkunç kostümler giyen çocukların kapı kapı gezerek şeker ve harçlık topladığı bir bayram olarak bilinmektedir. Fakat bu bayram günümüzde seküler bir şekilde kutlanmaya başladı.

    Cadılar Bayramı ne zaman? Cadılar bayramı nedir ve nasıl kutlanır? 2022 Halloween.. #1

    Cadılar Bayramı kutlamak isteyenler maskeli balolar düzenleyerek korkunç kıyafetler giymektedir. Cadılar Bayramının simgesi ise gülen bal kabağıdır. Bal kabağının içerisi oyularak içine mum koyulur ve yakılarak gülen bir surat meydana çıkarılır.

    Cadılar Bayramı ne zaman? Cadılar bayramı nedir ve nasıl kutlanır? 2022 Halloween.. #2

    Cadılar Bayramı, çoğunlukla Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda bulunan ülke ve bölgelerde kutlanmaktadır. Çok büyük ve görkemli bir bayram olarak kutlanan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır.

    Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween ismiyle anılmaktadır.

    31 Ekim ve öncesinde çeşitli partiler ve kıyafet baloları düzenlenmektedir. Katılımcılar bu partilere farklı korkunç kıyafetler giyerek katılım göstermektedir


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