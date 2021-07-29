Çağatay Akman tarafından darbedilmişti! Öykü Uslu harekete geçti..

Çağatay Akman tarafından darbedilen Öykü Uslu, koruma talebinde bulundu. Karar mahkeme tarafından kabul edilirken, Akman'ın karara uymaması halinde 30 güne yakın hapis cezası yatacağı belirtildi.

Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darbettiğine dair görüntüler ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis geldiği, Akman'ın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen Öykü Uslu, avukatı ile birlikte soluğu İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı. Uslu, Akman ile ilgili tedbir kararı aldırmak üzere mahkemeye başvurdu.

TEDBİR KARARI İÇİN MAHKEMEYE GELDİ

Avukat Gençoğlu tarafından sunulan dilekçede, "Müvekkilimin şiddete uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Müvekkilim, yaşamış olduğu bu psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet sonucunda daha ağır bir şiddete uğramasına fırsat tanınmadan ivedi olarak davalı hakkında, koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir." denilmişti.

Uslu ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eski bir beraberlik, uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim." demişti.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

İstanbul 1. Aile Mahkemesi de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca talebi kısmen kabul etti. Mahkeme, kararında Çağatay Akman'ın, "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdura ve bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına, karşı tarafın, korunan kişileri iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine ve bu önleyici tedbir kararlarının 2 ay süre ile uygulanmasına" hükmetti.

KARARA UYMAZSA HAPİS YATACAK

Kararda, Akman'ın bu tedbir kararlarına uymaması halinde birinci ihlalde 3 günden 10 güne kadar, takip eden her ihlalde 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar zorlama hapsinin uygulanacağı ihtar edildi. Şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam ederse re'sen veya talep üzerine tedbir süresi veya şeklinin değiştirilebileceği, aynen devamına karar verilebileceği yine kararda yer aldı.