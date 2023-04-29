Çağatay Ulusoy ile anılıyor! 46'lık Ece Sükan fiziğini konuşturdu, geceye damga vurdu! "Zirvesin" Aynı filmde rol aldığı Çağatay Ulusoy ile aşk iddiaları konuşulan Ece Sükan, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti. Modaya ilgisiyle tanınan Sükan, hem tarzı hem fiziğiyle olay oldu.

İstanbul-New York arası mekik dokuyan stilist ve oyuncu Ece Sükan, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor.

Netflix'te yayınlanacak olan "Terzi" dizisinde rol alan Ece Sükan, başrol karakteri Çağatay Ulusoy ile vakit geçiriyor.

İkilinin yakınlaşması, hayranları tarafından da fark edildi. Öyle ki, magazin gündemi "Ece Sükan-Çağatay Ulusoy aşkı" iddiasıyla çalkalandı.

Oyuncu Duygu Sarışın'la yedi yıllık ilişkisine geçtiğimiz ocak ayında nokta koyan Çağatay Ulusoy'un, uzun zamandır kalbi boş olan Ece Sükan'a (46) ile ilişkisi merak konusu oldu.

Ulusoy ve Sükan, sessizliğini koruyor.

Ece Sükan'dan cesur pozlar

Öte yandan yakın merceğe alınan Ece Sükan'ın sosyal medya profilini inceleyenler, güzelliği karşısında tutuldu.

46 yaşındaki Ece Sükan, gençlere taş çıkartan fiziği ve güzelliğiyle her bir karesine beğeni topluyor.

Partilemeyi seven Sükan, tarzını da konuşturuyor.

Derin yırtmaç ve sırt dekoltesini seven Ece Sükan, pozlarıyla daha da cesurlaşıyor.

İşte Ece Sükan'dan cesur pozlar...