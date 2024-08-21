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Çağatay Ulusoy jigolo oldu! Merakla beklenen fragman geldi: Tam Bir Centilmen...

Çağatay Ulusoy jigolo oldu! Merakla beklenen fragman geldi: Tam Bir Centilmen... Çağatay Ulusoy’un bir jigoloyu canlandırdığı “Centilmen” filmi, 26 Eylül günü Netflix Türkiye'de yayınlanacak.