Editör: Yağmur Dinç
Netflix; Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrollerinde yer aldığı "Tam Bir Centilmen" adlı filmin fragmanını yayınladı.
26 Eylül'de izleyicilerle buluşacak olan film, sosyal medyaya damga vurdu.
Yayınlanan fragmanda Çağatay Ulusoy ve Şenay Gürler'in yatak sahnesi dikkat çekti.
"Jigololuk yapan çekici bir adamın hayatı, bir kadına âşık olmaya başlamasıyla altüst olur. Artık gerçek isteklerini ve ihtiyaçlarını keşfetmesi gerekecektir." konulu film, izleyenleri merak ettirdi.
İşte Tam Bir Centilmen film fragmanı...