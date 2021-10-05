Çağatay Ulusoy'un cesur sahneleri ortaya çıktı! Meğer o klip sayesinde meşhur olmuş...

Yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Ulusoy'un, Akın'ın ''Oldu Mu Yar'' adlı klibindeki cesur sahneleri çok konuşuldu.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan ünlüler arasında yer alıyor.

Son dönemlerde film ve dijital projelerde boy gösteren ancak uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak olan Çağatay Ulusoy, son olarak geçtiğimiz aylarda final yapan ''Menajerimi Ara'' dizisine konuk olmuştu.

Şimdilerde yeni bir dizi için OGM Pictures ile el sıkışan Çağatay Ulusoy, hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı.

31 yaşındaki ünlü oyuncunun, şöhret olmadan önce oynadığı kliplerde cesur sahnelerde görünmekten kaçınmadığı ortaya çıktı.

YÜZÜNÜ İLK KEZ ARKA SOKAKLAR'DA GÖSTERDİ

Çağatay Ulusoy, 2010 yılında ''Best Model of Turkey'' birincisi olduktan sonra, yüzünü ilk olarak 2010 yılında "Arka Sokaklar'' dizisinde figüran olarak gösterdi.

Asıl çıkışını ise 2011-2012 yıllarında yayınlanan ve başrolünü Hazal Kaya ile paylaştığı "Adını Feriha Koydum'' dizisiyle yaptı. Ulusoy, bu dizi sayesinde geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak ünlü oyuncu, bu noktaya gelmeden önce pek çok klipte rol aldı.

AKIN'IN KLİBİNDEN SONRA MEŞHUR OLDU

Bir dönem iç çamaşırı modelliği ve kast oyunculuğu da yapan Ulusoy, 2009 yılında Akın'ın "Oldu mu Yar" adlı klibinde rol aldı. Ulusoy, bu klipte sevgilisini aldatan kadının tek gecelik aşkını canlandırdı.

Bu klip sayesinde ünlenen yakışıklı oyuncu, 2010 yılında ise İsmi Sina ve Maro Lytra'nın "Unut Onu" klibinde oynadı. Ulusoy, bu klibinde ise yatakta oturan üç kadının başında bekleyen seksi bodyguard'a hayat verdi.