Çağatay Ulusoy'un rekor ücrete anlaştığı Yalı Çapkını dizisi çıkmaza girdi! O istek şoke etti...

Çağatay Ulusoy'un rekor ücrete anlaştığı Yalı Çapkını dizisi çıkmaza girdi! O istek şoke etti...

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Yalı Çapkını dizisi ile setlere dönmeye hazırlanıyor. Çekimleri devam eden diziyle ilgili yeni haberler gelirken, bazı değişiklikler olacağı iddia edildi.

Yeniden ekranlara dönmeye ve seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, Yalı Çapkını dizisiyle el sıkıştı.

Adını Feriha Koydum ve Medcezir’deki başarılı çıkışlarının ardından adından söz ettiren Ulusoy, Netlix kaliteli işlere imza attı.

Hakan Muhafız’da başarılı bir is çıkaran Ulusoy hayranlarını daha fazla bekletmek istemedi ve Yeşilçam'da başrolü devraldı.

Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Ulusoy, Yalı Çapkın'ı dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

GM Pictures’in hazırlıklarına devam ettiği dizi TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Ancak dizi setinden gelen son bilgilere göre; Çağatay Ulusoy'un projeden ayılabileceği iddia edildi.

YALI ÇAPKINI'NDA İŞLER KARIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Senaryo çalışmaları devam eden Yalı Çapkını dizisi için Neslihan Atagül ve Özge Gürel gibi oyuncuların adı geçtiği konuşuluyordu.

Ancak son gelen haberlere göre, Çağatay Ulusoy çıkan senaryoyu beğenmedi. Bunun üzerine senaryo yeniden yazdırılmaya başlandı. Yakışıklı oyuncu yeni çıkan draftı beğenmezse eğer dizide oynamayacak.

Öte yandan Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’nun dijital projesinde oynamak istediği için diziyi kabul etmediği bilgisi kulislerde dolaşıyor.

Çağatay Ulusoy'un bölüm başına anlaştığı ücret 450 bin TL olarak belirlenirken, dizi sektöründe şimdiye kadar alınan en yüksek bölüm başı ücret olarak dikkati çekti.