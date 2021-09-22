Çağatay Ulusoy'un yeni adresi belli oldu! Bakın hangi projeyle ekranlara dönüyor

Çağatay Ulusoy'un yeni adresi belli oldu! Bakın hangi projeyle ekranlara dönüyor

Son zamanlarda film ve dijital projelerde boy gösteren ancak uzun süredir televizyonlardan uzak olan Çağatay Ulusoy, ekranlara dönüyor. İşte ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni adresi...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan ve 45. bölümüyle birlikte final yaparak ekranlara veda eden ''Menajerimi Ara'' dizisine konuk olmuştu.

Hayranları, Çağatay Ulusoy'un televizyonlara dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Sonunda ekranlara dönmeye karar veren ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

YALI ÇAPKINI DİZİSİYLE EL SIKIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ulusoy, yapımcılığını yapımcı Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortak olduğu OGM Pictures ile el sıkıştı.

Yapımcı Onur Güvenatam, senaryo aşaması devam eden diziyi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 için hazırlayacak.

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen Yalı Çapkını dizisinde, ünlü oyuncu Ulusoy'un partneri için ise adı geçen isimler arasında Neslihan Atagül ve Özge Gürel yer alıyor.