Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk'un adı değişti! Yeni ismi bakın ne oldu

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk'un adı değişti! Yeni ismi bakın ne oldu

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk'ta sular durulmuyor. Yapım ve kanal arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle dijitale taşınan ve sürekli oyuncu krizi yaşayan dizinin şimdi de adı değişti.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'u uzun zaman sonra ekranlara döndüren Süslü Korkuluk dizisinde sular bir türlü durulmuyor.

İlk önce TV8 ekranlarında yayınlanması planlanan Süslü Korkuluk dizisi, daha sonra yapım ve televizyon kanalı arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle dijital platforma taşınmıştı.

Netflix'le anlaşılan ve 3 sezon onayını alan Süslü Korkuluk dizisi, sonraki süreçte oyuncu krizleriyle gündeme gelmişti.

Kadın başrol krizi

Dizinin kadın başrolü için ilk olarak Alina Boz ile anlaşılmış ancakdizi dijitale geçiş yapınca Alina Boz projeden ayrılma kararı almıştı.

Daha sonra Esra Bilgiç ile prensipte anlaşıldığı öğrenilmiş ancak Bilgiç, anlaşma şartlarının kendisine uygun bulmadığını belirterek projeyi kabul etmemişti.

Herkesin merakla beklediği dizinin oyuncu kadrosu bir türlü belirlenemediğinden çekimleri de yarım kaldı.

Son olarak setten gelen bir fotoğraf ile dizinin adında da değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Süslü Korkuluk'un yeni adı

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ve büyük bir heyecanla beklenen Süslü Korkuluk dizisinin adı değişti.

Dün setten gelen bir fotoğrafta klaket üstünde 'Süslü Korkuluk'' değil ''Terzi'' adı yer aldı. Buna göre, Süslü Korkuluk dizisinin yeni adı Terzi oldu.