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    Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, final mi yaptı? Çağla Şıkel'den açıklama geldi!

    Çağla Şıkel'ın sunumuyla hafta içi her gün Fox TV'de yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümü, bugün yayınlanmadı. Peki Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, yeni bölüm ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 11:43
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    Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, final mi yaptı? Çağla Şıkel'den açıklama geldi!

    Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Çağla ile Yeni Bir Gün'' adlı program, hafta içi her gün saat 11.00'de izleyici karşısına çıkıyordu.

    Ancak sunuculuğunu ünlü manken Çağla Şıkel'in üstlendiği Çağla ile Yeni Bir Gün programı, bugün yayınlanmadı.

    Onun yerine "Evlilik Hakkında Her Şey" adlı dizi ekranlara geldi. Bu gelişme sonrası Çağla ile Yeni Bir Gün'ün akıbeti merak konusu oldu.

    Programın takipçileri, "Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, bitti mi?" sorusuna yanıt ararken ünlü sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

    ÇAĞLA ŞIKEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Hafta içi her gün Çağla ile Yeni Bir Gün adlı programla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel'den kötü haber geldi.

    43 yaşındaki Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Şıkel, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

    Ünlü manken, açıklamasında "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." ifadelerini kullandı.

    Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, final mi yaptı? Çağla Şıkel den açıklama geldi! #1

    Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, final mi yaptı? Çağla Şıkel den açıklama geldi! #2

    Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, final mi yaptı? Çağla Şıkel den açıklama geldi! #3


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