Çağla Şıkel hırkasının önünü açık bıraktı, ışıltılı bikinisi 'Gündüz vakti bu ne ya' dedirtti! Gören dondu..

Çağla Şıkel hırkasının önünü açık bıraktı, ışıltılı bikinisi 'Gündüz vakti bu ne ya' dedirtti! Gören dondu..

Son dönemde fiziği ve verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel, giydiği pembe kıyafetiyle olay oldu. Hırkasının önünü açan Şıkel, karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

2 Ocak 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Şıkel, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu.

Aynı yıl katıldığı Miss World yarışmasında da "Avrupa Güzeli" seçilen Şıkel, bu sayede modellik kariyerine adım attı.

4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan güzel isim, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Boyu hızla uzadığı için baleye devam edemeyen ve modellik kariyerinde ilerleyen Şıkel, Cennet Mahallesi'nde Sultan karakterine hayat verdi.

Cennet Mahallesi'nde oynadığı Sultan karakteri sayesinde daha fazla tanınan Şıkel, 10 Ağustos 2008 yılında Emre Altuğ ile evlendi.

12 Ocak 2015 tarihinde Emre Altuğ ile boşanan Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Sosyal medya paylaşımları ve anneliği ile herkesin beğenisini kazanan Çağla Şıkel, pembe kıyafetiyle olay oldu.

Çağla Şıkel'in güzelliği

Pembe takımının içine giydiği büstiyer ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Makyajı ve kusursuz güzelliği ile sosyal medya üzerinden dikkatleri çeken Şıkel için, çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Şıkel için yapılan en sık yorum ise "Kim der iki çocuk annesi?" , "Taş gibisin" oldu. Ünlü isim sosyal medyasını aktif kullanmaya devam edecek gibi duruyor.