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    Çağla Şıkel sadece göğüslerini kapattı, karın kaslarıyla meydan okudu! 'Olaysın'

    Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozu ve karın kasıyla yorum ve beğenileri kaptı.
    • 24.06.2022 - 12:31
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    Çağla Şıkel sadece göğüslerini kapattı, karın kaslarıyla meydan okudu! 'Olaysın'

    Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Sultan karakteri ile hafızalara kazınan Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğa sahip..

    Emre Altuğ ile boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşamını sürdüren Şıkel, sosyal medya alanında kendisini göstermeye devam ediyor.

    Uzun zamandır FOX ekranlarında sabah programı sunan Çağla Şıkel, Youtube alanında da videolar yayınlamaya başladı.

    Youtube üzerinden varlığını sürdüren ve sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, spor yapmayı ise bırakmıyor.

    Yıllardır spor yapan ve sağlıklı beslenen güzel model, spor yaptığı anları zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.

    İki çocuk annesi kusursuz fiziği ve karın kaslarıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

    Son olarak ayna karşısında pozunu paylaşan Çağla Şıkel, görenlerin aklını başından aldı.

    Çağla'nın güzelliği

    Ayna karşısında poz veren ve karın kaslarıyla olay olan Çağla Şıkel, takipçilerinden tam not aldı.

    Kendisine oldukça iyi bakan ve hala defilelerde de boy gösteren Çağla, genç kızlara taş çıkarıyor.

    Hayranlarından, "Bu nasıl güzellik, bu nasıl fizik" tarzında yorumlar alan Şıkel, her gün yeni bir paylaşım yapıyor.

    Çağla Şıkel sadece göğüslerini kapattı, karın kaslarıyla meydan okudu! Olaysın #1

    Dizilerde değil ancak TV programlarında sunuculuğa devam eden Çağla Şıkel'i geçen zamana rağmen,"Sultan" olarak adlandırılanlar var.

    Cennet Mahallesi'ni unutamayan hayranları, sık sık bu konuda da yorum yapmayı ihmal etmiyor.

    Çağla Şıkel sadece göğüslerini kapattı, karın kaslarıyla meydan okudu! Olaysın #2

    Çağla Şıkel sadece göğüslerini kapattı, karın kaslarıyla meydan okudu! Olaysın #3


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