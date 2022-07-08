Çağla Şıkel siyah elbisesiyle olay oldu! 'Sahte kaslara kapak'

Güzel manken ve sunucu karın kaslarını sergilediği elbisesiyle poz verdi. 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'in bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Bir dönemin en sevilen dizisi Cennet Mahallesi'nde 'Sultan' karakteri ile hafızalara kazınan Çağla Şikel, Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğa sahip..

Emre Altuğ ile boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşamını sürdüren Şikel, sosyal medya alanında kendisini göstermeye devam ediyor.

Uzun zamandır FOX ekranlarında sabah programı sunan Çağla Şıkel, Youtube alanında da videolar yayınlamaya başladı.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Şıkel, spor yapmayı ise ihmal etmiyor.

İki çocuk annesi kusursuz fiziği ve karın kaslarıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

Şimdilerde Mykonos'ta tatilde olan Şıkel'in siyah elbiseyle verdiği pozuyla olay yarattı.

Şıkel'in takipçileri "Çok güzelsin", "Sahte kaslara kapak" yorumları yaptı.