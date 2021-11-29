Çağla Şıkel ve güzelliğini paylaştığı ablası Berna Şıkel

Hem mankenliği hem de anneliği ile dikkati çeken Çağla Şıkel'in ablası gündeme geldi. Birbirlerine ikiz kadar benzeyen abla-kardeş, sık sık bir araya gelmeyi ise ihmal etmiyor.

Emre Altuğ ile evlenen ancak ani boşanma kararı ile herkesi şaşırtan Çağla Şıkel, iki çocuk annesi oldu.

Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğa sahip olan Şıkel, sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor.

Çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anları paylaşan Şıkel hem mankenlik hem sunuculuk hem de Youtube için videolar hazırlıyor.

Yaptığı işler ve anneliği dışında gündeme gelmek istemeyen ve sakin bir hayatı tercih eden Çağla Şıkel, ailesiyle bir araya gelmeyi ise ihmal etmiyor.

Annesi ve ablası ile bir araya gelen ve o keyifli anlardan kareler paylaşan deneyimli manken, takipçilerinden tam not alıyor.

Keyifli kareleri ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel, ablası Berna Şıkel ile gündeme geldi.

Çağla Şıkel'in ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ikilinin birbirine ikiz gibi benzediğine dair yorumlar yapıldı.

ÇAĞLA ŞIKEL VE İKİZ GİBİ BENZEYEN ABLASI BERNA ŞIKEL

Çağla Şıkel ve ablası Berna Şıkel'in benzerliği, herkesi şaşırttı. İkili birbirine ikiz gibi benzerken, güzellikleri ise beğeni topladı.

Abla-kardeşin fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları, "İkiz gibisiniz", "Saçlarınız siyah olsa aynısınız" ve "Estetiksiz Çağla" yorumlarında bulundu.

Şu sıralar bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan Berna Şıkel, bir dönem Jolly Joker'de solist olarak sahne aldı.