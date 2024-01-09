Çağla Şikel’den spor salonunda ayna pozu! Güzelliği düşman çatlatır… Güzelliği ile gündemden bir an düşmeyen Çağla Şikel, spor salonundan paylaşım yaptı. Güzel mankenin tarzı ortalığı yaktı geçti. İşte, Çağla Şikel’in spor salonu pozları…

ensonhaber.com

Son dönemlerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Çağla Şikel yine yaptı yapacağını. Güzelliği ve fit haliyle sosyal medyada adı dillere pelesenk olan Şikel yaptırdığı estetik müdahalelerle magazin gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak yaptırdığı müdahalelerle ‘Tavşan Diş’ modasına uyduğu fark edilmiş ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Ünlü mankenin yeni haline sosyal medyada; 'Dişlerine neden bunu yaptın?', 'Dişlerini eski haline döndür', 'Ön dişlerinize ne oldu?', 'Dişler hiç ama hiç olmamış', 'Eski halin daha güzeldi' gibi yorumlar yapılmıştı.

Gündemin nabzını tutmaya devam eden Çağla Şikel’den şimdi de spor salonunda yaptığı paylaşımı geldi.

Taytı ve büstiyeriyle ayna karşısına poz veren ünlü isim 'Zihniyetimi değiştirirken ben' notuyla paylaştığı gönderisine kısa sürede sayısız beğeni geldi. İşte, o paylaşım...