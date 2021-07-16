Çağla Şıkel'e nazar değdi! Spor yaparken amuda kalktı, talihsiz bir kaza geçirdi...

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Çağla Şıkel, amuda kalkarken talihsiz bir kaza geçirdi. Şıkel, başına gelen talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı.

Son günlerde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen model ve sunucu Çağla Şıkel, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Nerede olursa olsun sporunu aksatmayan iki çocuk annesi Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla fit görüntüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ancak takipçilerine sık sık sağlıklı yaşam konusunda bilgi veren 42 yaşındaki Şıkel'e nazar değdi.

FİT GÖRÜNTÜSÜ TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel, güne sporla başladı.

Son paylaşımında kusursuz fiziğiyle büyüleyen Şıkel'i görenler, "Kim der iki çocuk annesi?" şeklinde yorumlar yaptı. Modelin başına gelen talihsiz kaza ise ''Nazar değdi!'' yorumlarını beraberinde getirdi.

ÇENESİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yoga yaparken amuda kalktığı fotoğrafı paylaşan ünlü model, paylaşımına, "Çenemin üzerine düşmeden az evvel" notunu düştü. Daha sonra Şıkel, çenesinin çizildiği bir karesini takipçileriyle paylaştı.

AŞK İDDİALARI

Hadise'den ayrıldıktan sonra adı manken Çağla Şıkel ile anılmaya başlanan Kaan Yıldırım, konularla ilgili sessizliğini korurken, ilk açıklama Çağla Şıkel'den gelmişti.

42 yaşındaki manken, hakkındaki aşk dedikodularının ardından "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" ifadelerini kullanmıştı.

"DENGE ÖNEMLİ"

Çağla Şıkel'in, kalp emojisi ekleyerek Instagram hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Kaan Yıldırım'ın ürettiği bir maskeyi takması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü manken, paylaşımına şu notu düştü:

''Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum. Dün gece chedar soslu patates kızartması, bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyor bu. Denge önemli.''

Şarkıcı Hadise de oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sıklıkla bu maskelerden takıyor ve sevgilisinin markasını destekleyerek reklam katkısında bulunuyordu.