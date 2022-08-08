Çağla Şıkel'in eski aşkı Survivor'ın hırçın adamı çıktı! Gören küçük dilini yuttu...

Bir dönem Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şıkel'in eski aşkı Survivor'dan çıktı. Magazin basınına aşkları ile düşen Şıkel'in 20'li yaşlarda gönlünü kaptırdığı o isim, şoke etti.

2 Ocak 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Şıkel, r. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.

Aynı yıl Miss World Yarışması'na katılan ve yine birinci seçilen Şıkel, bu sayede tanınmaya başladı.

4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale üzerine eğitim alan Şıkel, akabinde ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimi aldı.

Güzellik yarışmasından sonra hayatı değişen ve boyu uzadığı için baleden uzaklaşan güzel isim; Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı.

Günümüzde de mankenliğe devam eden Çağla Şıkel, bir dönem Cennet Mahallesi dizisinde yer aldı ve Sultan karakterine hayat verdi.

Bu karakter ile yıldızını parlatan ve şu sıralar sabah programı sunan Şıkel, 10 Ağustos 2008 yılında 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile evlendi.

Bu evlilikte Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Çağla Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandı.

Emre Altuğ ile evlenmeden önce güzelliği ve yaşadığı aşklarla magazin basınına gelen Çağla Şıkel'in 20'li yaşlarda gönlünü Bozok Gören'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Bozok - Çağla aşkı

Emel Müftüoğlu'nun klibinde tanışan Bozok Gören ve manken Çağla Şıkel büyük bir aşk yaşadı ancak sonu hüsranla bitti.

Evliliğe giden aşklarını ayrılıkla sonlandıran ikili, o dönem magazin basını tarafından günlerce konuşuldu.

Henüz 20 yaşındayken aşk yaşamaya başlayan ikili geçen 2,5 yılın sonunda "aradaki saygının bitmesini" gerekçe göstererek yollarını ayırdı.

Bozok Gören'den başka biriyle olamayacağını söyleyen Çağla Şıkel, gönlünü Emre Altuğ'a kaptırdı.

4 yıl tutkulu bir aşk yaşayan ve evlenen çift, 2015 yılında boşandı. Bu evlilik Şıkel'i iki çocuk annesi yaptı. Ekranlardan uzaklaşan Bozok ise bir dönem Survivor yarışmasına katıldı.