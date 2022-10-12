Petrol
92.5
-1.90%
Euro
17.9784
-0.40%
Dolar
18.5853
0.00%
Altın
998.43
0.25%
Borsa
3525
-1.30%
Bitcoin
359.100
0.06%
BTXN Coin
8.35
3.08%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Çağla Şikel’in eski aşkı yıllar sonra ifşa oldu: Bakın o ünlü isim kimmiş!

    Ünlü manken Çağla Şikel’in yıllar öncesinde aşk yaşadığı ünlü isim ifşa oldu. Kimsenin bilmediği gizli aşk, o fotoğrafla ifşa oldu. Meğer çok yakından tanıdığımız biriymiş…
    • 12.10.2022 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağla Şikel’in eski aşkı yıllar sonra ifşa oldu: Bakın o ünlü isim kimmiş!

    43 yaşındaki ünlü manken Çağla Şikel, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ünlü isim mankenliğin ardından oyunculuğuyla da başarıyı zirveye çıkardı.

    Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle hafızalara kazınmış, büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

    2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile nikah masasına oturan Çağla Şikel’in Kuzey ve Uzay adında 2 oğlu dünyaya geldi.

    Daha sonra 2015 yılında Emre Altuğ ile boşandı. Ancak ne kadar yalanlasa da, Çağla Şikel’in ismi zaman zaman farklı kişilerle anılmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanı İzzet Antebi ile mahrem yazışmaları ortaya çıkan Çağla Şikel, bu konuda sessizliğini korumuştu.

    Daha sonra ise, müzisyen Zeynep Basstık’ın yeni boşandığı eski eşi Tolga Akış ile adı aşk iddialarına karışmıştı. İkili bu iddiaları yalanlamıştı.

    Şimdilerde oğullarıyla sessiz sakin bir hayat süren Çağla Şikel’in yıllar sonra eski aşkı ortaya çıktı.

    Eski aşkı ifşa oldu!

    Çağla Şikel’in bir dönem aşk yaşadığı, fakat herkesten sakladığı eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı. İkilinin fotoğrafları ifşa oldu. Görenler gözlerine inanamadı. Meğer eski aşkı da tanıdık biriymiş. İşte o fotoğraf…

    Çağla Şikel’in eski aşkı yıllar sonra ifşa oldu: Bakın o ünlü isim kimmiş! #1

    Çağla Şikel’in yıllar öncesinde Beyazıt Öztürk ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

    1999 yılında Çağla Şikel, Beyazıt Öztürk’ün programına katılmış, sevgilisi olduğunu söylemişti. Ancak 1 yıl geçmeden ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    Çağla Şikel’in eski aşkı yıllar sonra ifşa oldu: Bakın o ünlü isim kimmiş! #2


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    MetroPOLL'den Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır mı anketi
    Gündem

    MetroPOLL'den Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır mı anketi

    11 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
    Gündem

    11 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Görüş Bildir