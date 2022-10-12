Çağla Şikel’in eski aşkı yıllar sonra ifşa oldu: Bakın o ünlü isim kimmiş!

Çağla Şikel’in eski aşkı yıllar sonra ifşa oldu: Bakın o ünlü isim kimmiş!

Ünlü manken Çağla Şikel’in yıllar öncesinde aşk yaşadığı ünlü isim ifşa oldu. Kimsenin bilmediği gizli aşk, o fotoğrafla ifşa oldu. Meğer çok yakından tanıdığımız biriymiş…

43 yaşındaki ünlü manken Çağla Şikel, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ünlü isim mankenliğin ardından oyunculuğuyla da başarıyı zirveye çıkardı.

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle hafızalara kazınmış, büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile nikah masasına oturan Çağla Şikel’in Kuzey ve Uzay adında 2 oğlu dünyaya geldi.

Daha sonra 2015 yılında Emre Altuğ ile boşandı. Ancak ne kadar yalanlasa da, Çağla Şikel’in ismi zaman zaman farklı kişilerle anılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanı İzzet Antebi ile mahrem yazışmaları ortaya çıkan Çağla Şikel, bu konuda sessizliğini korumuştu.

Daha sonra ise, müzisyen Zeynep Basstık’ın yeni boşandığı eski eşi Tolga Akış ile adı aşk iddialarına karışmıştı. İkili bu iddiaları yalanlamıştı.

Şimdilerde oğullarıyla sessiz sakin bir hayat süren Çağla Şikel’in yıllar sonra eski aşkı ortaya çıktı.

Eski aşkı ifşa oldu!

Çağla Şikel’in bir dönem aşk yaşadığı, fakat herkesten sakladığı eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı. İkilinin fotoğrafları ifşa oldu. Görenler gözlerine inanamadı. Meğer eski aşkı da tanıdık biriymiş. İşte o fotoğraf…

Çağla Şikel’in yıllar öncesinde Beyazıt Öztürk ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

1999 yılında Çağla Şikel, Beyazıt Öztürk’ün programına katılmış, sevgilisi olduğunu söylemişti. Ancak 1 yıl geçmeden ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.