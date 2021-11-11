Çağlar Ertuğrul'dan flaş açıklamalar! Dolandırılma hikayesi, Instagram şifresi...

Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat verem Çağlar Ertuğrul, bir Youtube programına katıldı. Önemli açıklamalar yapan Ertuğrul, dolandırıldığını itiraf etti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Yer aldığı Dağ serileri ve Fazilet Hanım'ın Kızları dizisiyle beğenilen oyuncu, Teşkilat sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Yakışıklılığıyla dikkati çeken ve özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden Ertuğrul, İbrahim Selim'in programına katıldı.

İbrahim Selim ile Bu Gece #87 programına katılan oyuncu, hayatına ve yaşadıklarına dair samimi açıklamalar yaptı.

Dolandırıldığını söyleyerek herkesi şaşırtan Ertuğrul, bahaneleriyle ise gülümsetmeyi başardı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN DOLANDIRILMA HİKAYESİ

İbrahim Selim'in programına konuk olan Çağlar Ertuğrul, hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

İbrahim Selim'in, "Küçük-büyük hiç dolandırıldın mı?" sorusunu cevaplayan Ertuğrul, "Evet dolandırıldım. İtiraf edeyim mi? Ettim artık. Çok iğrenç bir duygu gerçekten. Telefonla arayanlar tarafından dolandırıldım.

Ama bu konuyla ilgili çok bahanem, mazeretim var. Bir gün vaktimiz olduğunda, bu konuyu uzun uzun konuşalım.

Yeni uyanmıştım, telefon geldiğinde. Basiretim bağlandı. Daha bir şey yememiştim. İşin şakası gerçekten insan kendisini aptal, enayi hissediyor.

Çok ciddi bir rakam değildi. Ama bu çok ciddi aslında. İntihara giden durumlar var. Dolandırıldığı için. Bunun önüne geçilir diye umuyorum." dedi.

"SEVGİLİMİN ŞİFRESİNİ ALMAM"

İbrahim Selim'in, "Hiç birlikte olduğun kişinin Instagram şifresini istedin mi?" sorusuna cevap veren Çağlar Ertuğrul şu ifadeleri kullandı;

"Hayır istemedim. Göz ucuyla bile bakmam. Ama şunu duydum. Bir kız arkadaşım yapmıştı. Eskilerden, baya eskilerden. Takip ettiklerime baktı. "Bu kim, bu kim" diye sordu. Arkadaşım dedim. O da takip etmen gerekli mi dedi.

Tamam çıkayım dedim. Ne olacak senden değerli mi. Ama sonra düşünüyorsun. Ben seninkilere bakayım diye. Umurumda bile olmaz ama sırf o yaptı diye baktım.

Dedim bu kim? Arkadaşım dedi. Ne kadardır görüşmüyorsun dedim. Bayadır görüşmedik deyince sil o zaman dedim. Ama şimdi ayıp olur dedi. Benimki ayıp olmuyor seninki mi ayıp oluyor?