Çağrı Çıtanak kimdir? Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler..

Çağrı Çıtanak, Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm konukları arasında yer alıyor. Peki, Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak kimdir? İşte hakkında merak edilenler..

Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve her hafta bir oyuncuyu konuk eden Menajerimi Ara dizisine bu hafta Çağrı Çıtanak oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Küçük Sırlar dizisi ile yapan başarılı isim, daha sonra Acil aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Kavak Yelleri ve Ateş Böceği gibi yapımlarda yer almıştır.

Dizinin sıkı takipçileri, Çağrı Çıtanak'ın hayatı hakkında bilgi almak için 'Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Çağrı Çıtanak kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler..

ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?

Çağrı Çıtanak, 29 Kasım 1990 tarihinde Hatay'da dünyaya gelmiştir. Antakya Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Çağrı Çıtanak, 2010 yılında rol aldığı Küçük Sırlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Tatlı İntikam, Acil aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar, Bizim Yenge, Kavak Yelleri ve Ateş Böceği gibi yapımlarda rol alan Çağrı Çıtanak, Kocaman Ailem dizisinde de Ercan karakterine hayat verdi. Son olarak Sen Çal Kapımı dizinden Ferit karakterine hayat veriyor.

ÇAĞRI ÇITANAK DİZİ VE FİLMLERİ

2020 – Sen Çal Kapımı (Ferit) TV Dizisi

2018 – Kocaman Ailem (Ercan) TV Dizisi

2017 – Vatanım Sensin (Spiros) TV Dizisi

2017 – Ateşböceği (Teo) TV Dizisi

2016 – Tatlı İntikam (Bülent) TV Dizisi

2015 – Acil Aşk Aranıyor (Engin) TV Dizisi

2015 – Hayat Mucizelere Gebe (Doktor) TV Dizisi

2014 – Şeref Meselesi (Mete) TV Dizisi

2013 – Babam Sınıfta Kaldı (Kaan) TV Dizisi

2012 – Çalsın Sazlar (Cavit) Sinema Filmi

2012 – Benim İçin Üzülme TV Dizisi

2011 – Bizim Yenge TV Dizisi

2010 – Küçük Sırlar TV Dizisi