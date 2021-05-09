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    Çağrı Çıtanak kimdir? Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler..

    Çağrı Çıtanak, Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm konukları arasında yer alıyor. Peki, Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak kimdir? İşte hakkında merak edilenler..
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 15:49
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    Çağrı Çıtanak kimdir? Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler..

    Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve her hafta bir oyuncuyu konuk eden Menajerimi Ara dizisine bu hafta Çağrı Çıtanak oldu.

    İlk oyunculuk deneyimini Küçük Sırlar dizisi ile yapan başarılı isim, daha sonra Acil aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Kavak Yelleri ve Ateş Böceği gibi yapımlarda yer almıştır.

    Dizinin sıkı takipçileri, Çağrı Çıtanak'ın hayatı hakkında bilgi almak için 'Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.

    Peki, Çağrı Çıtanak kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler..

    ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?

    Çağrı Çıtanak, 29 Kasım 1990 tarihinde Hatay'da dünyaya gelmiştir. Antakya Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Çağrı Çıtanak, 2010 yılında rol aldığı Küçük Sırlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

    Tatlı İntikam, Acil aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar, Bizim Yenge, Kavak Yelleri ve Ateş Böceği gibi yapımlarda rol alan Çağrı Çıtanak, Kocaman Ailem dizisinde de Ercan karakterine hayat verdi. Son olarak Sen Çal Kapımı dizinden Ferit karakterine hayat veriyor.

    Çağrı Çıtanak kimdir? Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler.. #1

    ÇAĞRI ÇITANAK DİZİ VE FİLMLERİ

    2020 – Sen Çal Kapımı (Ferit) TV Dizisi

    2018 – Kocaman Ailem (Ercan) TV Dizisi

    2017 – Vatanım Sensin (Spiros) TV Dizisi

    2017 – Ateşböceği (Teo) TV Dizisi

    2016 – Tatlı İntikam (Bülent) TV Dizisi

    2015 – Acil Aşk Aranıyor (Engin) TV Dizisi

    2015 – Hayat Mucizelere Gebe (Doktor) TV Dizisi

    2014 – Şeref Meselesi (Mete) TV Dizisi

    2013 – Babam Sınıfta Kaldı (Kaan) TV Dizisi

    2012 – Çalsın Sazlar (Cavit) Sinema Filmi

    2012 – Benim İçin Üzülme TV Dizisi

    2011 – Bizim Yenge TV Dizisi

    2010 – Küçük Sırlar TV Dizisi

    Çağrı Çıtanak kimdir? Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler.. #2

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