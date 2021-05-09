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- Çağrı Çıtanak kimdir? Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler..
Çağrı Çıtanak kimdir? Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler..
- Haber Merkezi
- 09.05.2021 - 15:38
- Güncelleme : 09.05.2021 - 15:49
Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve her hafta bir oyuncuyu konuk eden Menajerimi Ara dizisine bu hafta Çağrı Çıtanak oldu.
İlk oyunculuk deneyimini Küçük Sırlar dizisi ile yapan başarılı isim, daha sonra Acil aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Kavak Yelleri ve Ateş Böceği gibi yapımlarda yer almıştır.
Dizinin sıkı takipçileri, Çağrı Çıtanak'ın hayatı hakkında bilgi almak için 'Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.
Peki, Çağrı Çıtanak kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu Çağrı Çıtanak hakkında bilgiler..
ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?
Çağrı Çıtanak, 29 Kasım 1990 tarihinde Hatay'da dünyaya gelmiştir. Antakya Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Çağrı Çıtanak, 2010 yılında rol aldığı Küçük Sırlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Tatlı İntikam, Acil aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar, Bizim Yenge, Kavak Yelleri ve Ateş Böceği gibi yapımlarda rol alan Çağrı Çıtanak, Kocaman Ailem dizisinde de Ercan karakterine hayat verdi. Son olarak Sen Çal Kapımı dizinden Ferit karakterine hayat veriyor.
ÇAĞRI ÇITANAK DİZİ VE FİLMLERİ
2020 – Sen Çal Kapımı (Ferit) TV Dizisi
2018 – Kocaman Ailem (Ercan) TV Dizisi
2017 – Vatanım Sensin (Spiros) TV Dizisi
2017 – Ateşböceği (Teo) TV Dizisi
2016 – Tatlı İntikam (Bülent) TV Dizisi
2015 – Acil Aşk Aranıyor (Engin) TV Dizisi
2015 – Hayat Mucizelere Gebe (Doktor) TV Dizisi
2014 – Şeref Meselesi (Mete) TV Dizisi
2013 – Babam Sınıfta Kaldı (Kaan) TV Dizisi
2012 – Çalsın Sazlar (Cavit) Sinema Filmi
2012 – Benim İçin Üzülme TV Dizisi
2011 – Bizim Yenge TV Dizisi
2010 – Küçük Sırlar TV Dizisi