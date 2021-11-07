AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "2023 seçimi AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranına ulaştığı seçim olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tv100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor’un moderatörlüğündeki Pazar Siyaseti programına konuk oldu.

Canlı yayında gündemi değerlendiren Özkan, 2023 seçimiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"2023 AK PARTİ'NİN EN YÜKSEK OY ORANINA ULAŞTIĞI SEÇİM OLACAK"

Cahit Özkan, "2023 seçimi AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranına ulaştığı seçim olacak" dedi.

Cahit Özkan'ın 2023 yorumu: AK Parti'nin en yüksek oyu alacağı seçim olacak VİDEO

"ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ İÇİN BİR RAKAM BELİRTEMEM"

Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak bir rakam olacak. Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını giderecek bir rakam olacak.





"ESKİ DÜZENE DÖNERSEK MİLLETİMİZE ZARAR VERİRİZ"

Emeklilik maaşıyla geçinilmesi mümkün değil' bu tarz cümleler duyuyoruz. Biz de bunları duyuyorsak, Almanya nasıl bir emeklilik sistemi uyguluyorsa onu yapmamız lazım. Emeklilik sistemimiz Türk tipi olacak, refahımız Almanya gibi olacak. Bunu dünyada başarabilen başka bir ülke yok. EYT'liler bizim milletimizin meselesidir. 90'ların popülist düzenlemesine dönüp, yine gençlerimizin verimli olduğu çağlarda emekliliğe sevk etmek ve emeklilik maaşıyla geçinemedikleri bir emeklilik düzenlemesinin hayata geçirmekse biz bunu yapmayacağız. Fakat 'önceden çalışma hayatına girmiş, staj yapmış ama sigortalılığa dahil edilmemiş' gibi konularda değerlendirme ve çalışma yapılabilir. Eski düzene dönersek milletimize zarar veririz"



