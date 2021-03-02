Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 3 konusu ve oyuncuları..

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi, bu akşam saat 23.15'te Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi, bu akşam saat 23.15'te Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin konusu ve oyuncu kadrosu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki, 2014 yapımı komedi-macera türü filmi Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, bir devam filmi olan Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

ÇAKALLARLA DANS 3: SIFIR SIKINTI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet hapishaneden deney kobaylığı karşılığında "denetimli serbestlik" koşulu ile çıktıktan sonra normal yaşama ayak uydurabilmek için "grup terapisine" gitmektedirler.

Del Piero Hikmet, bir gün vapurda denk geldiği Mihriban ismindeki kadından çok etkilenir. Ancak Mihriban dilsiz olduğu için konuşamamaktadır. Buna rağmen iki aşık, birbirleriyle bir şekilde iletişim sağlayabilmektedir.

Del Piero Hikmet ile Mihriban birbirlerine aşık olurlar. Ömründe ilk kez bir kadının elini tutan Hikmet, Mihriban ile evlenmeye karar verir. Kızın annesi Cemile, Hikmet'ten bir ricada bulunur. Kızını tekrar konuşturmasını ve ölmeden önce onun ağzından kendisine tekrar anne dediğini duymak istediğini söyler. Ancak bu ameliyat için çakallıktan uzak durarak elde edilemeyecek kadar yüklü bir para gerekmektedir.

Hapishaneden denetimli serbestlik karşılığı çıkan ekip kirli işlere bulaşmamakta kararlı olsa da, Mihriban'ın tedavisi için bazı çakallıklar yapmak zorunda kalırlar. Ancak bu sefer yapacakları çakallıklar bir kişinin iyiliği içindir.

ÇAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?