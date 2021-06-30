Çakallarla Dans 5 filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 5 konusu ve oyuncuları

2018 yılı yapımı komedi türündeki Çakallarla Dans 5 filmi, bu akşam film severlerle buluşacak. Peki Çakallarla Dans 5 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Çakallarla Dans 5 hakkında bilgiler..

Yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu, senaryosunu ise Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in kaleme aldığı Çakallarla Dans 5 filmi, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında ilzeyicisiyle buluşuyor.

2010 yapımı Çakallarla Dans’ın beşinci devam halkası olan Çakallarla Dans 5 filmi, şartı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor.

Komik sahnelerin yer aldığı yapımda başrolleri Şevket Çoruh, İlker Ayrık paylaşıyor. Peki Çakallarla Dans 5 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Çakallarla Dans 5 konusu ve oyuncuları...

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİ KONUSU

Hâkim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir.

Bu sırada Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir.

Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan'ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan'la Leyla'yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço'nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır.

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİ OYUNCULARI