Çakallarla Dans filmi nerede çekildi? Çakallarla Dans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2010 yılında vizyona giren komedi türündeki Çakallarla Dans filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Çakallarla Dans filmi nerede çekildi? İşte Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncuları..

Yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Şeker'in üstlendiği Çakallarla Dans filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

2010 yılında vizyona giren yapımın ilk serisinde, kahkaha dolu sahneler yer alırken Çakallarla Dans filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak eidliyor.

Komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar, dört kafadar arkadaşın yaşadığı macerayı anlatan ''Çakallarla Dans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Çakallarla Dans nerede çekildi? Çakallarla Dans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, gözünü para hırsı bürümüş karısının gazına gelerek şirketin internet hesapları üzerinden hatırı sayılır miktarda bir parayı patronundan çalma planı yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır.

Parayı onun hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadasi da bu hain planin figurani olacaklardir. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi kendisi gibi kurnaz ama saf olan arkadaşları, ikincisi ise çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasında olmaları.

Dört kafadar başlattıkları bu işi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik komik olay kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir serüvene sürükler.

ÇAKALLARLA DANS OYUNCULARI KİMLER?