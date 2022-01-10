Çalıkuşu'nun küçük Feridesi'ydi! O isim genç kız oldu, mini etekli pozları şaşırttı...

Çalıkuşu'nun küçük Feridesi'ydi! O isim genç kız oldu, mini etekli pozları şaşırttı...

Güldüy Güldüy Show Çocuk, Kiralık Aşk ve Çalıkuşu gibi yapımlarda yer alan Melissa Giz Cengiz Kocaman oldu. Büyüyen ve güzeller güzeli bir genç kız olan Cengiz, görenleri büyüledi.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden üçüncü kez uyarlanan Çalıkuşu dizisi, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i bir araya getirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi herkesin beğenisini kazanırken, projede bazı çocuk oyuncular yer aldı.

Bu çocuk oyunculardan birisi olan ve Evcen'in küçüklüğünü canlandıran Melissa Giz Cengiz, Güldüy Güldüy ve Kiralık Aşk gibi yapımlarda da yer aldı.

Oyunculuğu ve sempatikliği ile herkesin dikkatini çeken ancak uzun zamandır ekranlarda yer almayan Cengiz, kocaman oldu.

Güzelliği ile herkesi etkileyen Melissa Giz Cengiz, sosyal medyadan paylaştığı karelerle beğeni topluyor.

MELİSSA GİZ CENGİZ GENÇ KIZ OLDU

2016 yılında yer aldığı Güldüy Güldüy Show programında sahneye çıkan ve dikkatleri çeken Melissa Giz Cengiz, şimdilerde 15 yaşında.

Genç kız olan ve uzun zamandır ekranlarda yer almayan oyuncu, mini etekli pozları ile dikkatleri çekti.

Güzeller güzeli bir genç kıza dönüşen Melissa Giz Cengiz, genç yaşına rağmen birçok başarılı projede yer aldı.

ÇALIKUŞU'NDAN KİRALIK AŞK'A

2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melissa Giz Cengiz, 2012 yılında yer aldığı Böyle Bitmesin dizisiyle oyunculuğa adım attı.

2013 yılında Çalıkuşu dizisinde Fahriye Evcen'in çocukluğunu canlandıran Cengiz, ardından Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşine hayat verdi.