Çalıkuşu'nun Mari'si, Kalp Atışı'nın Bahar'ı.. Ege Kökenli'den derin dekolteli poz! 'İnsan değilsin ya'

Çalıkuşu'nun Mari'si, Kalp Atışı'nın Bahar'ı.. Ege Kökenli'den derin dekolteli poz! 'İnsan değilsin ya'

Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan Ege Kökenli, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla görenlerin aklını başından aldı. Kökenli'nin güzelliğine hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

1993 yılında Kırklareli'de dünyaya gelen ve lise dönemine kadar orada yaşayan Ege Kökenli, Saint Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a geldi.

5 yıl boyunca lisenin tiyatro bölümünde yer alan ve 11 yaşında En İyi Arkadaşım projesi ile ekrana çıkan Kökenli, Haliç Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldı.

En İyi Arkadaşım, Anadolu Kaplanı, Öğretmen, Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Çiçek, Güneşin Kızları, Asla Vazgeçmem, Kalp Atışı, Yasak Elma, Benim Tatlı Yalanım, Kefaret, Menajerimi Ara ve Doğu gibi yapımlar yer alan Kökenli, uzun zamandır sessizliğini koruyor.

Son olarak 2021 yılında ekranda boy gösteren Ege Kökenli, şimdilerde sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündem oluyor.

Kalp Atışı dizisinde popülaritesini artıran, Öykü Karayel ve Gökhan Alkan bile birlikte yer alan Kökenli'yi hayranları yeniden güçlü bir projede görmek istiyor.

Yeniden ekranlara dönmek için sabırsızlanan Ege Kökenli, son verdiği pozlar ile hayranlarının aklını başından aldı.

Ege Kökenli'nin dekoltesi dikkati çekti

Ünlü oyuncu Ege Kökenli pozlarıyla sosyal medyanın ilgisini çekti. Dekolteli pozlarını paylaşan Kökenli'nin güzelliği parmak ısırttı.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan oyuncunun son pozuna, "Mahalle oturuşu", "İnsan değilsin" gibi yorumlar geldi.

Cesur paylaşımları ile beğeni toplayan Ege Kökenli'nin hayranları ise oyuncunun paylaştığı karelerden dolayı son derece memnun.

Hayran oldukları ismi ekranda göremeyenler, sosyal medyasını aktif kullanmasından dolayı Kökenli'yi tebrik ediyor.