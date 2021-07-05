Cam Tavanlar 5. bölüm 2. fragmanı: O kendi seçimini kendi yapacak

Cam Tavanlar 5. bölüm 2. fragmanı: O kendi seçimini kendi yapacak

Show TV'nin yaz dizisi Cam Tavanlar'ın 5. bölüm 2. fragmanı yayımlandı. Fragmanda, Leyla'nın Cem ile İskender arasında kaldığı görülüyor. İşte Cam Tavanlar 5. bölüm 2. fragmanı...

Yapımını Ojo Pictures'in, yönetmenliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Show TV'nin Cam Tavanlar dizisinin 5. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı.

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, farklı ve romantik hikayesiyle izleyiciyi renkli bir dünyanın içine çeken Cam Tavanlar'ın 5. bölüm 2. fragmanında, Leyla'nın Cem ve İskender arasında kaladığı görülüyor.

Cem'in Leyla için söylediği ''Bekleyeceğim. O kendi seçimini kendi yapacak.'' sözleri ise fragmana damga vuruyor. İşte Cam Tavanlar 5. bölüm 2. fragmanı...

Cam Tavanlar 5. Bölüm 2. Fragman İZLE

CAM TAVANLAR 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülten'in tedarikçiyi Cem'in değil Haldun'un şikayet ettiğini Leyla'ya itiraf ettiği tanıtımda, dans eden Cem ve Leyla'nın yakınlaşması heyecanı yükseltiyor.

İskender'in, gözyaşlarına boğulan Leyla'yı teselli ettiği anlar dikkat çekerken; Cem ve İskender arasında kalan Leyla'nın seçiminin ne olacağı merakla bekleniyor.