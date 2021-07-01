Cam Tavanlar 5. bölüm fragmanı: İki farklı adam, ikisi de Leyla'ya aşık...

Show TV'nin yaz dizisi Cam Tavanlar'ın 5. bölümünden ilk fragman görücüye çıktı. Dans sahnesinin ekranlara yansıdığı fragmanda, Cem'in gidişi ise merak uyandırdı. İşte Cam Tavanlar 5. bölüm fragmanı..

Yapımını Ojo Pictures'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Show TV'nin Cam Tavanlar dizisinin son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayımlandı.

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, farklı ve romantik hikayesiyle izleyiciyi renkli bir dünyanın içine çeken Cam Tavanlar'ın 5. yeni bölüm fragmanında Leyla ve Cem arasındaki yakınlaşma dikkat çekti.

Dans sahnesinin heyecan yarattığı fragmanda, Cem'in Leyla'yı bırakıp gidişi ise merak uyandırdı. Öte yandan Leyla'nın İskender'in omzunda ağlaması ise İskender'i oldukça üzdü. İşte, Cam Tavanlar 5. bölüm fragmanı...

Cam Tavanlar 5. Bölüm Fragman İZLE

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV ekranlarında yayımlanan Cam Tavan'ın son bölümünde Leyla, nihayet Cem’e olan aşkını kabul ederken Leyla ve Cem aşkı gitgide yükseldi.

İyi ihtimallerin kapısı aralanıyor, aşk dolu bir bölüm geliyor! Bu bölüm Leyla ve Cem aynı taraftalar... Çözülme başladı, yelkenler indi. Aşk havalanıyor... Leyla, nihayet Cem’e olan aşkını kabul ediyor. Leyla ve Cem aşkı gitgide yükselirken ikili, yan yana olacakları bir iş birliğine giriyor. Üstelik kendilerini büyük bir sürprizin beklediğinden henüz habersizler...