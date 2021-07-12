Cam Tavanlar 6. bölüm 2. fragmanı: Cem ve Leyla arasındaki çekim yükseliyor

Show TV'nin yaz dizisi Cam Tavanlar'ın 6. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı. Fragmanda, Leyla ile Cem'in yakınlaştığı anlar dikkati çekti. İşte Cam Tavanlar 6. bölüm 2. fragmanı...

Yapımını Ojo Pictures'in, yönetmenliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Show TV'nin Cam Tavanlar dizisinin 6. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, farklı ve romantik hikayesiyle izleyiciyi renkli bir dünyanın içine çeken Cam Tavanlar'ın 6. bölüm 2. fragmanında, Cem ve Leyla arasındaki çekimin giderek yükseldiği görülüyor.

Cem'in kırgınlığı devam ederken, Şinasi ve Süreyya'nın ikili hakkındaki yorumları izleyenleri gülümsetiyor. Leyla ve Cem'in yakınlaştığı anlarda ise heyecan doruğa çıkıyor. İşte Cam Tavanlar 6. bölüm 2. fragmanı...

Cam Tavanlar 6. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

CAM TAVANLAR'IN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'nin ilgiyle izlenen yeni yaz dizisi Cam Tavanlar'ın 6. bölümünde, aşkta yeni bir perde açılıyor. Leyla nihayet Cem'e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yapıyor.

İkili kanatlanıyor. Bütün ekip cümbür cemaat yemek festivalinde… İştah açıcı yemeklere, aşkın lezzeti ekleniyor.

Cem ve Leyla'nın aşkı yükselirken; Şinasi, Aylin ve Süreyya hayatlarının macerasını yaşıyor. Bir de Suna var tabii… Dünyamıza bomba gibi bir giriş yapıyor. Bakalım patlattığı bombanın etkisi ne olacak?