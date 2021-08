Cam Tavanlar bitiyor mu, neden final yapıyor? Final bölümü üzücü olacak!

Sezona iddialı bir giriş yapan Show TV'nin Cam Tavanlar dizisi, 8. bölümüyle final kararı aldı. Bu haber dizinin hayranlarını üzerken, 'Cam Tavanlar neden final yapıyor?' sorusu araştırma konusu oldu.

Show TV ekranlarının romantik komedi tründeki iddialı dizisi Cam Tavanlar, başrol oyuncularıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.

Bensu Soral ile Kubilay Aka'yı buluşturan ve henüz yayın hayatının başlarında olan dizi, bu akşam yayınlanacak 8. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

İdealist bir iş kadını olan Leyla’nın, Cem ile arasında geçen çetin savaşı konu edinen yapımın hayranları, ''Cam Tavanlar bitiyor mu, neden final yapıyor?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Cam Tavanlar neden final yapıyor? Cam Tavanlar son final bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar…

CAM TAVANLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yapımını Ojo Pictures'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu, senaryoaunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Cam Tavanlar dizisi, 4 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanacak olan 8. bölümü ile final yapıyor.

Dizinin neden final yaptığına ilişkin yapımcı şirketten ve Show TV'den resmi bir açıklama gelmezken istenen reytingleri yakalayamaması nedeniyle final yaptığı iddia ediliyor.

BENSU SORAL'IN CAM TAVANLAR'A VEDASI

Cam Tavanlar'da Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral, sosyal medya hesabı üzerinden bir veda paylaşımında bulundu.

Soral, yaptığı paylaşımda, ''Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika. Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

CAM TAVANLAR SON FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cam Tavanlar'ın final bölümü fragmanında, Leyla'nın güçlü kadınlara ilişkin söyledikleri dikkat çekiyor.

Diğer yandan İnci, Haldun'u köşeye sıkıştırıyor. Cam tavanları kırmaya kararlı olan Leyla, yanında Cem'in desteğini buluyor. Leyla’nın verdiği çetin mücadelenin sonucu da merakla bekleniyor.

Cem, kendini Leyla'ya affettirebilecek mi? Bu savaşın galibi yine aşk mı olacak?