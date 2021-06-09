Cam Tavanlar'ın Cem'i Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka'nın biyografisi

Kubilay Aka, Show TV ekranların yeni yaz dizisi Cam Tavanlar ile seyirci karşısına çıkıyor. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan oyuncu Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi..

Yapımını Ojo Pictures'in üstlendiği yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Cam Tavanlar dizisi, 9 Haziran saat 20.00'de ilk bölümüyle Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Kubilay Aka, Cam Tavanlar dizisinde genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem karakterini canlandırıyor.

30 yaşındaki Bensu Soral ile başrolü paylaşan Kubilay Aka, başarılı performansı ile seyircilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Peki Cam Tavanlar'ın Cem'i Kubilay Aka kimdir? İşte Kubilay Aka hakkında merak edilenler...

CAM TAVANLAR CEM KARAKTERİ

Genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır.

Üniversiteden sonra yıllarca Londra'da kalmış, sıradan bir markayı ülke çapında önemli hale getirmiştir. Yakışıklı, iyi kalpli ve sosyal biridir. Hayatta anlaşmanın yolunu bulamadığı tek insan Leyla’dır; çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve ''Vatanım Sensin'' dizisinin deneme çekimlerine çağırılmıştır. Kubilay Aka, bu dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Ardından Show Tv ekranlarında yayımlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı isimlerin yer aldığı ''Çukur'' dizisinde Celasun karakterini canlandırmıştır.

1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcu olan Kubilay Aka, şimdilerde ''Cam Tavanlar'' dizisinde Cem karakterine hayat vermektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2016-2017 Vatanım Sensin-Ali Kemal

2017-2021 Çukur-Celasun Gümüş

2020 Aşk 101 Kerem

2021 Aşk 102 Kerem

2021-günümüz Cam Tavanlar-Cem

ROL ALDIĞI FİLMLER