Cam Tavanlar'ın İskender'i Utku Ateş kimdir? Utku Ateş'in biyografisi

Utku Ateş, Show TV ekranlarının yeni yaz dizisi Cam Tavanlar ile seyirci karşısına çıkıyor. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan oyuncu Utku Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi..

Yapımını Ojo Pictures'in üstlendiği yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Cam Tavanlar dizisi, 9 Haziran saat 20.00'de Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı Cam Tavanlar, idealist bir iş kadını olan Leyla’nın, Cem ile arasında geçen çetin savaşı konu ediniyor.

Dizide, Kurt Seyit ve Şura dizisinden tanıdığımız ve son olarak Gönül Dağı'nda rol alan Utku Ateş de yer alıyor. İzleyiciler başarılı oyuncu Utku Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki Cam Tavanlar'ın İskender'i Utku Ateş kimdir? İşte Utku Ateş hakkında merak edilenler...

CAM TAVANLAR İSKENDER KARAKTERİ

Yakışıklı, çapkın ve yetenekli bir şef olan İskender, aynı zamanda Leyla’nın arkadaşıdır, ona hayrandır. Pişirme ve tariflerde kendine has numaraları vardır.

Bir iki numara da Leyla’ya öğretmiştir, özel müşteriler olduğu zaman beraber küçük şovlar yaparlar. Olmadık anda, çok dar zamanlarda müthiş işler başarır.

UTKU ATEŞ KİMDİR?

1 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Utku Ateş, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur.

Ayrıca Akademi 35,5 Temel Oyunculuk Atölyesinde eğitim alan Ateş, oyunculuk kariyerine ilk kez ''Kurt Seyit ve Şura'' dizisi ile adım atmıştır.

Aktif olarak Anadolu Hayat, Flo, Ruffles, Halley, Knorr, Turkcell, Algida, Beko ve Paşabahçe gibi önemli markaların reklam filmlerinde kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, 2018 yılında ''Ege'nin Hamsisi'' dizisinde Rehber Sinan karakterini canlandırmıştır.

2019 yılında ''Kuzgun'' dizisinde rol alan Utku Ateş, son olarak ''Gönül Dağı'' dizisinde yer almıştır.



