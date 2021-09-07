Camdaki Kız 10. bölüm 2. fragmanı: Muzo nereye gidecek?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 2. sezonu için geri sayım başladı. 9 Eylül Perşembe günü başlayacak olan dizinin 10. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. İşte Camdaki Kız 10. bölüm 2. fragmanı..

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hikayeden esinlenerek Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 9 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelecek.

Yeni sezonda da perşembe akşamlarına damga vurmaya hazırlanan dizinin 10. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanına, Eni Arıkan'ın hayat verdiği Muzo'nun, ''Gidiyorum ben Cavit abi. Uzun bir süre de dönmem buralara.'' sözleri damga vurdu. İşte Camdaki Kız 10. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 10. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız, 2. sezonunda nefes kesen anları ekranlara getirecek. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler izleyici ile buluşacak.

Sedat ve Nalan mutlu olmak için adımlarını atmışlardır. Ancak Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Masum Nalan'ın başına bundan sonra neler gelecek? Evliliği nasıl olacak?