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Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı nefes kesti: 'Uçkuruna düşkün bir alçak'

Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı nefes kesti: 'Uçkuruna düşkün bir alçak'

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 2. sezonu için geri sayım başladı. 9 Eylül Perşembe günü başlayacak olan dizinin 10. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı...