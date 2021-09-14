Camdaki Kız 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Muzo veda mı ediyor?

Camdaki Kız 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Muzo veda mı ediyor?

Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu bomba gibi başlarken, 11. bölümün 2. fragmanı görücüye çıktı. Fragmanda Muzo'nun evden ayrılması ise dikkati çekti. İşte Camdaki Kız 11. bölüm 2. fragmanı...

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, yeni sezonu ile başladı.

Yeni sezonu ile oldukça dikkati çeken dizinin bazı sahneleri ise sosyal medya üzerinden tepki aldı.

Diziye Hayri karakteri ile Cihangir Ceyhan dahil olurken, ilerleyen bölümlerde neler olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

Bu hafta 11. bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin 2. fragmanı yayınlanırken, Muzo'nun evden ayrılması dikkati çekiyor.

İşte Camdaki Kız 11. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 11. bölüm 2. fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler izleyici ile buluşacak.

Hayri karakteri diziye dahil olurken, Muzo'nun gitmek istemesi ise en çok Nalan'ı üzecek.

Peki, Nalan'ın başına bundan sonra neler gelecek? Evliliği nasıl olacak?