Camdaki Kız 12. bölüm 2. fragmanı: Hayri sonunda göründü!

Camdaki Kız'ın merakla beklenen 12. bölümünden 2. fragman görücüye çıktı. Yayınlanan fragmana, Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri karakteri damga vurdu. İşte Camdaki Kız 12. bölüm 2. fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda da perşembe akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizinin merakla beklenen 12. bölümünden 2. fragman izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan fragmana, Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri karakteri damga vurdu. Tamer Levent'in hayat verdiği Rafet karakterinin kalp krizi geçirdiği görülen fragmanda, Hayri Rafet'in yardımına koşuyor. İşte Camdaki Kız 12. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 12. bölüm 2. fragmanı İZLE



CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride, Sedat'ın üstüne yürür. Öte yandan evde de işler sarpa sarmaktadır.

Rafet Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo girer. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alır. Tüm bunlara Rafet'in kalbi dayanamaz. Rafet'e ne olacak? Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!