Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı: 'Ben senin annen değilim!'

Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı: 'Ben senin annen değilim!'

11. bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Camdaki Kız 12. bölümden neler olacak? İşte Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hikayeden esinlenerek Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 11. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 12. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Dizinin 11. bölüm final sahnesinde, Sedat ile yakınlaşan Nalan'ı, annesi Feride'nin dürbünle gözetlediği ortaya çıktı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Muzo'nun Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakaladığı görüldü. Feride'ye tepki gösteren Muzo'nun, ''Siz çocuğu için yaşadığını zanneden ama onu yavaş yavaş yok eden annelerdensiniz.'' sözleri fragmana damga vurdu.

Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalınca annesinden yardım istiyor. Ancak Nalan, annesi Feride'nin, ''Ben senin annen değilim.'' sözleri karşısında neye uğradığını şaşırıyor.

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLDU?

Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın, 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler.

Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir. Rafet'in Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan'ı çok üzer ama durumu kabullenir.

Gülcihan ve Selen'le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.