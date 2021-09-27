Camdaki Kız 13. bölüm 2. fragmanı: Nalan, Hayri ile tanışıyor

Camdaki Kız'dan 13. bölüm 2. fragman fragman geldi. Fragmanda Nalan'ın ailenin yeni şoförü Hayri ile tanışması dikkat çekerken, otelde Sedat'ı Cana ile görecek mi merak ediliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'dan, yeni bölüm ikinci fragman geldi.

Hayri karakteri ile diziye dahil olan Cihangir Ceyhan kadroya dahil olurken, dizinin son bölümü yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Yayınlanan son fragmanda; Hayri'nin Nalan ile tanışması ve Sedat'ın Nalan ile geçirmeyi planladığı geceye Cana'nın dahil olması dikkatleri çekti. Selen'in ise Sedat'ı "yükseklerden uçuyorsun" diyerek uyardığı görüldü.

İşte Camdaki Kız 13. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 13. Bölüm 2. Fragman VİDEO

CAMDAKİ KIZ 13.BÖLÜMDE NELER OLACAK

Camdaki Kız dizisinde bu hafta; Rafet, Hayri'yi yanına alır, artık onun şoförü olacaktır. Diğer taraftan Koroğlu ailesinde de ortalık toz duman olmuştur. Rafet ailesini toplama peşindedir. Nalan annesinin gönlünü almaya çalışırken bir anda Hayri ile karşı karşıya gelir.