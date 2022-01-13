Camdaki Kız (13 Ocak 2022) bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız (13 Ocak 2022) bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Her perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisi, Kanal D'nin yayın akışında yer almıyor. Peki Camdaki Kız 13 Ocak Perşembe akşamı yok mu, neden yok? İşte yeni bölüm tarihi.

Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yeni bölümde neler yaşanacağı merak edilirken Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün 13 Ocak 2022 Perşembe akşamı ekrana gelmeyeceği öğrenildi

Peki Camdaki Kız bu akşam yok mu, neden yok? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ YOK MU 13 OCAK PERŞEMBE?

Camdaki Kız dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle 2 hafta yayınlanmama kararı aldı. Bu akşam, Camdaki Kız yerine Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜM TARİHİ

Camdaki Kız'ın yeni bölümünün, 20 Ocak Perşembe akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.