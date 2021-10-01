Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı: Sedat yeniden Cana'nın kollarında...

Camdaki Kız dizisi yeni sezona hızlı başlarken, 14. bölüm fragmanı ise görücüye çıktı. Yayınlanan fragmanda Sedat'ın yeniden Cana'ya gittiği görüldü. Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması ise dikkati çekti.

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'dan yeni fragman geldi.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi, yeni bölümleri ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Yayınlanan 14. bölüm fragmanında; Feride'nin Nalan'a sitem ettiği ve "Yapman gerekeni yapma, kocanın ipini sal. Ne olduğu belirsiz heriflerle sokaklarda gez" sözleri dikkati çekti.

Nalan'ın Hayri ile yakınlaştığı ve birlikte dışarı çıktıkları görülürken, Sedat ise yeniden Cana ile birlikte olmaya başladı.

Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Camdaki Kız 7 Ekim Perşembe günü Kanal D ekranlarında olacak. İşte Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı..

Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'NİN EŞİNİ FARAH ZEYNEP ABDULLAH MI OYNAYACAK?

Arabesk müziğin sevilen ismi Bergen'in hayatının canlandırılacağı filmde başrolde yer alacak oyuncu, sosyal medya hesabından iddialara açıklık getirdi.

Abdullah Twitter hesabından "Camdaki Kız'a gelmiyorum" ifadesini paylaşarak iddialara netlik kazandırdı.